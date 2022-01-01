Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В День города в Перми появится бюст Михаила Романова и выйдет в люди Царь-сковородка Впервые после начала пандемии ковида праздник 12 июня пройдёт без ограничений Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Правительство Пермского края 8 июня обсудило подготовку к праздничным событиям 12 июня, когда в Перми отметят День России и День города. Как заметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, праздник наконец-то проводится полномасштабно, без ограничений, связанных с пандемией ковида.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что культурно-досуговые учреждения готовят собственные праздничные программы. В День города музеи, выставочные залы и другие культурные учреждения будут работать и принимать посетителей.

Мультимедийный парк «Россия – моя история» предлагает уличную концертную программу (14:00) и экскурсию по экспозиции, посвящённой Романовым (15:00). (0+)

В Пермской синематеке в 16:00 состоится показ фильма «Пермь – Юрятин. Транзит 1916». (0+)

Пермская филармония подготовила концертную программу в аэропорту Большое Савино. (0+) Начало в 12:30 и 17:30.

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В 14:00 на Соборной площади начнётся благотворительная акция «Белый цветок» (0+), направленная на возрождение традиций милосердия Дома Романовых и приуроченная к 155-летию Международного Красного Креста. События акции включают в себя концерт, ярмарку ремёсел, ремесленные мастер-классы. Собранные средства будут направлены на нужды детского хосписа.

Романовская тема продолжится в 15:00 в сквере Решетникова, где будет открыт скульптурный бюст Михаила Романова. Автор памятника – пермский скульптор Алексей Матвеев, известный благодаря памятникам Александру Попову, профессору Павлу Преображенскому и другим.

Бюст Романова

permkrai.ru

Основные события праздника состоятся на площади перед Театром-Театром, на городской эспланаде, на набережной и на площади перед ДК им. Солдатова. (0+)

Перед Театром-Театром, на главной сцене праздника, в 13:00 с часовой программой выступит хэдлайнер праздника – певица Валерия.

В 15:00 Пермский губернский духовой оркестр представит часовую музыкальную программу.

В 16:00 в Театре-Театре начнётся торжественный приём главы города, на котором Алексей Дёмкин поздравит новых почётных граждан Перми, вручит городские премии в сфере культуры и дипломы о закладке памятных знаков на Аллее славы.

В 68-м квартале городской эспланады пройдёт фестиваль барбекю, будет работать фермерский рынок, пройдут кулинарные мастер-классы.

В ходе празднования в гигантской Царь-сковородке – самой большой сковородке в Российской Федерации, изготовленной на Мотовилихинских заводах (диаметр – 2,61 м, глубина – 35 см, вес – 250 кг), будет приготовлено 2,5 тыс. порций каши с курицей, которой смогут угоститься все желающие.

На набережной состоится детский праздник, в программе которого – уличное представление «Любимые сказки», творческие мастер-классы и уличные танцы. Там же пройдёт фестиваль боевых искусств, в котором примут участие 500 спортсменов, представляющих 23 спортивные федерации, и чемпионат по боксу. В 21:00 начнётся молодёжный праздник, в рамках которого в амфитеатре выступят диджеи.

На площади перед ДК им. Солдатова с 12:00 до 19:00 пройдут концерты, мастер-классы, будет работать ремесленная ярмарка.

Продолжит работу проект «Музей под открытым небом» (0+): новые серии фотобаннеров будут размещены на эспланаде, в саду им. Миндовского, у ДК им. Кирова и ДК им. Калинина. Темы баннеров: «Город детей», «Город Камы», «Город заводов», «Город театров» и «Город людей».

Как уже сообщалось, праздник завершится семиминутным фейерверком, который будет запущен от школы «Летающий лыжник» в 23:30.

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что 12 июня в Перми будет продлена работа общественного транспорта.

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