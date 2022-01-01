Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В День города в Перми появится бюст Михаила Романова и выйдет в люди Царь-сковородка
Впервые после начала пандемии ковида праздник 12 июня пройдёт без ограничений
Правительство Пермского края 8 июня обсудило подготовку к праздничным событиям 12 июня, когда в Перми отметят День России и День города. Как заметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, праздник наконец-то проводится полномасштабно, без ограничений, связанных с пандемией ковида.
Министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что
культурно-досуговые учреждения готовят собственные праздничные программы. В День города музеи, выставочные залы и другие культурные учреждения будут
работать и принимать посетителей.
Мультимедийный парк «Россия – моя история» предлагает
уличную концертную программу (14:00) и экскурсию по экспозиции, посвящённой
Романовым (15:00). (0+)
В Пермской синематеке в 16:00 состоится показ фильма «Пермь
– Юрятин. Транзит 1916».
Пермская филармония подготовила концертную программу в аэропорту Большое Савино. (0+) Начало в 12:30 и 17:30.
В 14:00 на Соборной площади начнётся благотворительная акция «Белый цветок» (0+), направленная на возрождение традиций милосердия Дома Романовых и приуроченная к 155-летию Международного Красного Креста. События акции включают в себя концерт, ярмарку ремёсел, ремесленные мастер-классы. Собранные средства будут направлены на нужды детского хосписа.
Романовская тема продолжится в 15:00 в сквере Решетникова, где
будет открыт скульптурный бюст Михаила Романова. Автор памятника – пермский
скульптор Алексей Матвеев, известный благодаря памятникам Александру Попову,
профессору Павлу Преображенскому и другим.
Основные события праздника состоятся на площади перед Театром-Театром,
на городской эспланаде, на набережной и на площади перед ДК им. Солдатова.
Перед Театром-Театром, на главной сцене праздника, в 13:00 с часовой программой выступит хэдлайнер праздника – певица Валерия.
В 15:00 Пермский губернский духовой оркестр представит часовую музыкальную программу.
В
16:00 в Театре-Театре начнётся торжественный приём главы города, на котором
Алексей Дёмкин поздравит новых почётных граждан Перми, вручит городские премии в сфере культуры и
дипломы о закладке памятных знаков на Аллее славы.
В 68-м квартале городской эспланады пройдёт фестиваль барбекю, будет работать фермерский рынок, пройдут кулинарные мастер-классы.
В
ходе празднования в гигантской Царь-сковородке – самой большой сковородке в
Российской Федерации, изготовленной на Мотовилихинских заводах (диаметр – 2,61 м, глубина – 35 см, вес – 250 кг), будет
приготовлено 2,5 тыс. порций каши с курицей, которой смогут угоститься все
желающие.
На набережной состоится детский праздник,
в программе которого – уличное представление «Любимые сказки», творческие
мастер-классы и уличные танцы. Там же пройдёт фестиваль боевых искусств, в
котором примут участие 500 спортсменов, представляющих 23 спортивные федерации,
и чемпионат по боксу. В 21:00 начнётся молодёжный праздник, в рамках которого в
амфитеатре выступят диджеи.
На площади перед ДК им. Солдатова с 12:00
до 19:00 пройдут концерты, мастер-классы, будет работать ремесленная ярмарка.
Продолжит работу проект «Музей под открытым небом» (0+): новые серии фотобаннеров будут размещены на эспланаде, в саду им. Миндовского, у ДК им. Кирова и ДК им. Калинина. Темы баннеров: «Город детей», «Город Камы», «Город заводов», «Город театров» и «Город людей».
Как уже сообщалось, праздник завершится семиминутным фейерверком, который будет
запущен от школы «Летающий лыжник» в 23:30.
Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что
12 июня в Перми будет продлена работа общественного транспорта.
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