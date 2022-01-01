Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Присуждены премии Перми за достижения в сфере культуры и искусства Главный победитель – «Цветы для Элджернона» Поделиться Твитнуть

"Цветы для Элджернона"

Пермский театр кукол

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, на соискание ежегодной городской премии за достижения в сфере культуры и искусства в 2022 году было подано 15 заявок. Работы претендентов оценивались членами комиссии, в состав которой были включены профессора, заслуженные работники культуры Российской Федерации, эксперты в области культуры, руководители учреждений культуры. Возглавил конкурсную комиссию заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

По итогам заседания комиссии целых две премии получил спектакль Пермского театра кукол «Цветы для Элджернона» (12+): премией имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства награждён артист-кукловод Павел Дитятин за исполнение роли Чарли Гордона в этом спектакле; а премия имени заслуженного артиста России Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии или на телевидении присуждена Дмитрию Вихрецкому, художественному руководителю театра, за постановку «Цветов для Элджернона».

«Цветы для Элджернона» – очень необычный спектакль. Во-первых, он поставлен по серьёзной, эмоциональной и весьма знаменитой фантастической повести Дэниела Киза. Во-вторых, весь спектакль собран из конструктора Lego (художник-постановщик – Виктория Ельцова), и передвижения крошечных персонажей показываются через систему проекторов и экранов. От актёров требуется совершенно особая ловкость в обращении с этими куклами, а также настоящий драматический талант, поскольку герои дублируются: каждый изображён и куклой Lego, и живым актёром.

Спектакль «Цветы для Элджернона» – лауреат ХVI Краевого театрального фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса» (специальный приз жюри «За поиск сценического языка в спектакле на социально значимую тему») и вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон 2020/21.

Сейчас Пермский театр кукол под руководством Дмитрия Вихрецкого готовится к своему юбилею: в ноябре театр будет праздновать 85-летие. К этому событию ставится большой спектакль-концерт. Примерно тогда же выйдет на сцену новый спектакль Дмитрия Вихрецкого – «Мой папа – птиц» (6+), и это опять непростая история, предназначенная для семейного просмотра.

Другие премии Перми за достижения в сфере культуры и искусства получили:

– Премия имени антрепренёра Сергея Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии присуждена Альбине Рангуловой, артистке Пермского балета за исполнение партии балерины в балете «Концерт № 5» на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Антона Пимонова;

– Премия имени композитора и музыканта Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства присуждена Дмитрию Батину, художественному руководителю Хоровой капеллы мальчиков за создание музыкального произведения «Молитвы»;

– Премии имени заслуженного художника России Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства удостоена Валентина Соловьёва, доцент кафедры живописи Пермского государственного института культуры за кураторство выставки, посвящённой 90-летию народного художника СССР Евгения Широкова.

Размер премии составляет 100 тыс. руб. Планируется, что вручать премии будет глава города Алексей Дёмкин, по традиции, 12 июня, в День города.

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