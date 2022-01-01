Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Присуждены премии Перми за достижения в сфере культуры и искусства
Главный победитель – «Цветы для Элджернона»
Как сообщает пресс-служба администрации Перми, на соискание ежегодной городской премии за достижения в сфере культуры и искусства в 2022 году было подано 15 заявок. Работы претендентов оценивались членами комиссии, в состав которой были включены профессора, заслуженные работники культуры Российской Федерации, эксперты в области культуры, руководители учреждений культуры. Возглавил конкурсную комиссию заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.
По итогам заседания комиссии целых две премии получил
спектакль Пермского театра кукол «Цветы для Элджернона» (12+): премией имени
народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре
драматического искусства награждён артист-кукловод Павел Дитятин за исполнение
роли Чарли Гордона в этом спектакле; а премия имени заслуженного артиста России
Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии или на
телевидении присуждена Дмитрию Вихрецкому, художественному руководителю театра,
за постановку «Цветов для Элджернона».
«Цветы для Элджернона» – очень необычный спектакль.
Во-первых, он поставлен по серьёзной, эмоциональной и весьма знаменитой
фантастической повести Дэниела Киза. Во-вторых, весь спектакль собран из
конструктора Lego
(художник-постановщик – Виктория Ельцова), и передвижения крошечных персонажей
показываются через систему проекторов и экранов. От актёров требуется
совершенно особая ловкость в обращении с этими куклами, а также настоящий
драматический талант, поскольку герои дублируются: каждый изображён и куклой Lego, и живым актёром.
Спектакль «Цветы для Элджернона» – лауреат ХVI Краевого театрального
фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса» (специальный приз жюри «За поиск
сценического языка в спектакле на социально значимую тему») и вошёл в лонг-лист
Национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон 2020/21.
Сейчас Пермский театр кукол под руководством Дмитрия
Вихрецкого готовится к своему юбилею: в ноябре театр будет праздновать 85-летие.
К этому событию ставится большой спектакль-концерт. Примерно тогда же выйдет на
сцену новый спектакль Дмитрия Вихрецкого – «Мой папа – птиц» (6+), и это опять
непростая история, предназначенная для семейного просмотра.
Другие премии Перми за достижения в сфере культуры и
искусства получили:
– Премия имени антрепренёра Сергея Дягилева за лучшую актёрскую
работу в жанре хореографии присуждена Альбине Рангуловой, артистке Пермского
балета за исполнение партии балерины в балете «Концерт № 5» на музыку Сергея
Прокофьева в хореографии Антона Пимонова;
– Премия имени композитора и музыканта Александра Немтина за
исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре
музыкального искусства присуждена Дмитрию Батину, художественному руководителю Хоровой
капеллы мальчиков за создание музыкального произведения «Молитвы»;
– Премии имени заслуженного художника России Ивана Борисова
за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства удостоена
Валентина Соловьёва, доцент кафедры живописи Пермского государственного
института культуры за кураторство выставки, посвящённой 90-летию народного
художника СССР Евгения Широкова.
Размер премии составляет 100 тыс. руб. Планируется, что
вручать премии будет глава города Алексей Дёмкин, по традиции, 12 июня, в День
города.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.