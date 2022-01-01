В День города в Перми будет продлена работа общественного транспорта В этом году ограничение движения трамваев по ул.Ленина не планируется Поделиться Твитнуть

Чтобы после праздничных мероприятий горожане смогли добраться до дома, в вечернее время 11-12 июня будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Так, в ночь с 11 на 12 июня работа трамвайных маршрутов будет продлена до 01:00, чтобы жителям было удобно вернуться домой после встречи Дня города в сквере им. Василия Татищева. От остановки «Разгуляй» будут организованы отправления трамвайных маршрутов №4, 6, 7, 8, 11 и 12.

С 22:00 12 июня после завершения праздничных мероприятий будет увеличено количество рейсов на маршрутах, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова. Автобусы и трамваи будут отправляться от привычных остановок.

Также 12 июня с 23:00, после окончания мероприятий на Набережной реки Кама, будет увеличено количество рейсов на автобусных маршрутах, следующих через остановочные пункты «станция «Пермь-1» и «улица Окулова».

Жители, желающие посетить праздничный фейерверк, который запустят с площадки спортивной школы «Летающий лыжник», смогут воспользоваться маршрутами, проходящими по Северной Дамбе, улицам Уральской, Крупской, бульвару Гагарина и Средней Дамбе. На автобусных маршрутах будут организованы отправления с 23:20 до 23:50.

Как уточняет ВЕТТА, также в День города жители смогут воспользоваться Работа трамвайных маршрутов №4, №7, №8, №11, №12 будет продлена до окончания всех мероприятий.

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