К концу недели в Прикамье потеплеет до +25 градусов Но велика вероятность осадков Поделиться Твитнуть

В Пермском крае к концу недели ожидается потепление до +25 градусов и дожди. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В первой половине недели при дождливой погоде температура воздуха не превысит +17 +22 градусов.

В четверг по северу региона ожидается потепление до +25, а в пятницу такая температура прогнозируется по всей территории региона. При этом местами пройдёт небольшой дождь, а в отдельных районах гроза.

В выходные, по предварительным данным, в тылу циклона в Пермском крае вероятно небольшое похолодание.

Всего за неделю в Прикамье выпадет 150-200% нормы осадков, а по крайнему югу — до 300%.

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