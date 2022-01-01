Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в начале недели Поделиться Твитнуть

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В начале недели в Пермском крае ожидается тёплая, но пасмурная погода. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник 6 июня будет облачная с прояснениями погода, вероятны кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура днём останется на уровне +16…+21°С.

Во вторник в регионе снова будет пасмурно, пройдут дожди, а днём похолодает до +10...+17°С.

В среду 8 июня сохранится облачная погода, осадки прекратятся, столбики термометров поднимутся до +18...+20°С.

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