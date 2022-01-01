В суде Перми начали оглашать приговор бывшему прокурору Индустриального района Гособвинитель запросил для Сергея Мурая 13 лет колонии Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

В Дзержинском райсуде Перми началось оглашение приговора бывшему прокурору Индустриального района Сергею Мураю. Он обвиняется в совершении 11 преступлений, при этом виновным себя не признает.

Как сообщает properm.ru, приговор будет читаться два дня.

Напомним, гособвинение просит отправить Мурая в колонию строгого режима на 13 лет и взыскать штраф 100 млн руб. Кроме того, Мурай может быть лишён чина старшего советника юстиции, и ему могут запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя занимаемое должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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