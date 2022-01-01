Гособвинение просит приговорить экс-прокурора Индустриального района к 13 годам лишения свободы Сергея Мурая также могут оштрафовать на 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

В четверг, 19 мая, в Дзержинском райсуде Перми, где слушается уголовное дело в отношении экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая, гособвинение попросило назначить наказание подсудимому в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 100 млн руб. Об этом сообщает properm.ru.

Кроме того, Мурай может быть лишён чина старшего советника юстиции, и ему могут запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Напомним, Сергей Мурай обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя занимаемое должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

Свою вину в преступлениях Мурай не признает полностью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.