В суд направлено уголовное дело экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая обвиняют во взяточничестве Поделиться Поделиться Твитнуть

Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Оно направлено в суд. Сергей Мурай обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2015–2016 годах обвиняемый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017–2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя занимаемое должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого и его супруги наложен арест на сумму более 750 тыс. руб.

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