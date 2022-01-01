Мария Сыропятова Наложен арест на земельный участок и два павильона возле ЦУМа в Перми Предмет спора в суде — стоимость выкупа недвижимости Поделиться Твитнуть

Перекрёсток улицы Ленина и Комсомольского проспекта

Денис Камов

Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на передачу прав собственности на земельный участок и два павильона у ЦУМа по проспекту Комсомольскому, 25 в Перми.

В обосновании на арест имущества департамент земельных отношений администрации Перми указал, что «возможное отчуждение права собственности в отношении спорных объектов недвижимости может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда».

Площадь земельного участка составляет 825 кв. м, одного павильона — 177,9 кв. м, другого — 11,8 кв. м.

Спор в суде идёт о стоимости выкупа объектов: мэрия Перми в целом оценила имущество в 50,7 млн руб., а собственники (предприниматели Алексей Михейчев, Дмитрий Харламов и Марина Пекелис) просят в сумме 78 млн руб.

Напомним, оба павильона с земельным участком подлежат изъятию и выкупу в муниципальную собственность по распоряжению мэрии Перми. В марте 2021 года в отношении объектов департамент земельных отношений подал серию исков о признании их некапитальными строениями. Однако Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении этих требований отказал.

Ранее стало известно, что наложен арест на земельный участок перед отелем «Прикамье» в Перми.





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