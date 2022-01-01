Мария Сыропятова Наложен арест на земельный участок перед отелем «Прикамье» в Перми В деле появился новый ответчик Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на передачу прав собственности на земельный участок перед отелем «Прикамье». Об этом ходатайствовал департамент земельных отношений администрации Перми.

Запрет на переход прав собственности был обоснован истцом тем, что один из ответчиков ИП Наталья Мамаева продала предпринимательнице Людмиле Михейчевой нежилое помещение площадью 373 кв. м в здании отеля. В результате доля земельного участка Мамаевой уменьшилась и в деле появился новый ответчик.

Напомним, земельный участок перед отелем «Прикамье» в 2,9 тыс. кв. м попал под изъятие в муниципальную собственность. В суде владельцы АО «Отель Прикамье», ООО «Сервис-С» и ИП Наталья Мамаева спорят о стоимости выкупа земельного участка. Изъятие участка в мэрии оценили в 13,5 млн руб.

Согласно планам администрации Перми, за счёт этой земли будет расширена территория общего пользования: проезжая часть, тротуар, участки под озеленение. Судом назначена экспертиза, которая позволит определить рыночную стоимость земельного участка.

Людмиле Михейчевой принадлежит ещё один объект рядом, павильон «Цветы» у ЦУМа. Его мэрия также планирует выкупить в муниципальную собственность.

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