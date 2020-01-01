Мария Сыропятова Сроки судебной экспертизы по делу о цветочном павильоне у ЦУМа продлены на месяц Это обосновано необходимостью проведения дополнительных исследований Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края до 21 февраля 2022 года продлил сроки проведения экспертизы по делу о признании павильона по торговле цветами рядом с ЦУМом самовольной постройкой. Согласно картотеке арбитражного суда, это произошло уже повторно. Впервые сроки проведения экспертизы были продлены из-за замены эксперта. Сейчас в материалах дела это обосновано необходимостью проведения дополнительных исследований.

Напомним, иск был подан департаментом земельных отношений администрации Перми к владелице павильона по торговле цветами (Комсомольский проспект, 23) Людмиле Михейчевой.

В марте 2021 года департамент подал другой иск в отношении этого же объекта. По нему у предпринимателя предполагается изъять и выкупить недвижимость. Стороны спорят в суде о сумме выкупа: администрация Перми готова выплатить 53,9 млн руб., в то время как Михейчева настаивает на сумме 89 млн руб.

В судах рассматриваются иски и в отношении других объектов рядом с ЦУМом. В сентябре 2021 года о «халабудах» рядом с ЦУМом упомянул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, их снос улучшит внешний облик этой части Перми.

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