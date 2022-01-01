Анна Брюханова Магазин в Мотовилихе оштрафовали за неисполнение судебного решения Собственнику угрожает уголовная ответственность Поделиться Твитнуть

Краевая служба судебных приставов вынесла предписание о взыскании с ООО «Роса» исполнительного сбора в размере 50 тыс. руб. Собственник магазина на ул.Соликамская,279 не выполнил требование суда о сносе самовольно возведенного объекта в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Приставы также установили, что во время исполнительного производства в здании продолжал работать магазин «Строительный двор». Лицу, осуществлявшему незаконную деятельность, выписан административный штраф на сумму в 50 тыс. руб.

В результате последней проверки руководство ООО «Роса» привлекут к административной ответственности. Директору организации направлено предупреждение об уголовном наказании за неисполнение решения суда. На данный момент все наложенные штрафы оплачены.

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