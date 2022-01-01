Собственника магазина в Мотовилихе привлекут к ответственности за самовольное строительство Владелец не выполняет решение суда по сносу объекта на ул. Соликамской, 279 Поделиться Твитнуть

Специалисты администрации Мотовилихинского района Перми и судебные приставы провели выездное обследование магазина стройматериалов по ул. Соликамской, 279 и выявили факт неисполнения решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее районная администрация выходила в Арбитражный суд края с исковыми требованиями признать объект самовольной постройкой и снести. Суд удовлетворил иск.

Так как здание до сих пор не снесено, представителю собственника было вручено требование со сроком исполнения решения суда. Владельца магазина в ближайшее время привлекут к административной ответственности.

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