Власти США включили в санкционные списки бывшего губернатора Прикамья Максиму Решетникову запретили въезд в страну и вести бизнес с американскими компаниями Поделиться Твитнуть

Максим Решетников

Константин Долгановский

Власти США расширили санкционный список против России. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил американский минфин.

В список попал бывший губернатор Пермского края, а ныне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. В перечень также вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минтранса Виталий Савельев и другие.

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

Как пояснили в Белом доме, Соединенные Штаты решили применить против России новые ограничительные меры, чтобы пресечь обход ранее введенных Вашингтоном в отношении Москвы санкций.

Ранее в отношении бывшего губернатора Прикамья санкции ввела Австралия, Великобритания и страны ЕС.

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