Мария Сыропятова Положительное заключение госэкспертизы по новой сцене Пермского оперного театра может быть получено к концу года Построить театр должны в 2026 году Поделиться Твитнуть

Андрей Колмогоров

Архив ИД «Компаньон»

В краевом правительстве планируют зайти в государственную экспертизу проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета в сентябре-октябре, а получить положительное заключение — к концу года. Об этом рассказал во время прямого эфира министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

«Ведутся проектные работы, — описал текущую ситуацию Колмогоров. — И по типу, и месту размещения объект уникальный. Для того, чтобы сократить сроки, и для минимизации рисков заказали консультационные услуги. В сентябре-октябре планируем зайти в госэкспертизу и получим заключение до конца года».

Напомним, что в апреле 2022 года стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета оценивалась в 20 млрд руб. Ранее в 15 млрд руб., а до этого — 10 млрд руб.

Построить театр должны в 2026 году.

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