Мария Сыропятова
Положительное заключение госэкспертизы по новой сцене Пермского оперного театра может быть получено к концу года
Построить театр должны в 2026 году
В краевом правительстве планируют зайти в государственную экспертизу проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета в сентябре-октябре, а получить положительное заключение — к концу года. Об этом рассказал во время прямого эфира министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.
«Ведутся проектные работы, — описал текущую ситуацию Колмогоров. — И по типу, и месту размещения объект уникальный. Для того, чтобы сократить сроки, и для минимизации рисков заказали консультационные услуги. В сентябре-октябре планируем зайти в госэкспертизу и получим заключение до конца года».
Напомним, что в апреле 2022 года стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета оценивалась в 20 млрд руб. Ранее в 15 млрд руб., а до этого — 10 млрд руб.
Построить театр должны в 2026 году.
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