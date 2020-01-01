Елена Синица Строительство новой сцены театра оперы и балета подорожало на 4,6 млрд руб. Срок окончания работ сдвигается на 2026 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Стоимость строительства новой сцены театра оперы и балета в Перми предлагается увеличить до 15 млрд руб. Это на 4,65 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. Об этом говорится в изменённом перечне капстроя, который одобрили депутаты инфраструктурного комитета Заксобрания на заседании 24 августа.

Как говорится в заключении Контрольно-счётной палаты, удорожание связано с ходом разработки проектно-сметной документации.

Ранее сообщалось, что площадь здания сократили до чуть более 30 тыс. кв. м. Это было необходимо, чтобы уменьшить затраты на строительство. Срок окончания работ сдвигается на 2026 год.

Кроме этого, предлагается увеличить расходы и на строительство многофункциональной спортивной арены. Её стоимость увеличилась на 4 млрд руб. — до 10,7 млрд руб.

Причина увеличения стоимости та же, что и в случае с оперным театром.

Завершить работы планируется в 2025 году.

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