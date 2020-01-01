Елена Синица Срок завершения строительства новой сцены оперного театра продлён на два года Перенос сроков связан с ошибкой при формировании техзадания Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

Новая сцена театра оперы и балета не будет построена к 300-летию Перми. Срок завершения объекта продлён до 2025 года. Об этом 17 апреля на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По мнению губернатора, перенос сроков реализации объекта связан с ошибкой при формировании технического задания.





«Техническое задание было сформировано на объект площадью более 50 тыс. кв. м, что привело бы к затратам по реализации в 30 млрд руб. Мы считаем, что такие деньги нецелесообразно тратить, поэтому было изменено техническое задание. Сейчас проектировщик снизил площадь до тридцати с небольшим тысяч квадратных метров», — пояснил Дмитрий Махонин.





Кроме этого, он добавил, что ориентировочная стоимость проекта составит 15 млрд руб. При этом, по словам губернатора, ранее федеральное финансирование заявлялось в 10–11 млрд руб., но «больше мы и не просим». Оставшаяся сумма будет покрыта либо за счёт софинансирования, либо за счёт вложения частных инвесторов.

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