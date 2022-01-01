Елена Синица В Пермском крае увеличили размер прожиточного минимума Теперь он составляет 12 806 руб. на душу населения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае увеличился размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписала и.о. председателя краевого правительства Ольга Антипина.

Так, с 1 июня по 31 декабря 2022 года прожиточный минимум на душу населения составит 12 806 руб., для трудоспособного населения — 13 959 руб., для пенсионеров — 11 013 руб., для детей — 12 726 руб.





За прошедший период, с 1 января по 31 мая 2022 года, прожиточный минимум на душу населения был установлен в размере 11 642 руб., для трудоспособных граждан — 12 690 руб., для пенсионеров — 10 012 руб., для детей — 11 569 руб.





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