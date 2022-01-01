С 1 июля зарплаты бюджетников в Пермском крае могут вырасти на 6% И на 10% поднимутся социальные выплаты Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил с 1 июля проиндексировать социальные выплаты на 10% и на 6% повысить оплату труда работников бюджетной сферы. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Он отметил, что внесёт инициативу на рассмотрение в краевой парламент в ближайшее время.

«С начала нынешнего года это будет уже второе увеличение оплаты труда региональных бюджетников. С 1 апреля мы подняли их зарплаты на 4%», — напомнил губернатор.

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