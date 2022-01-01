Елена Синица В июне в пермских лесах пройдёт повторная противоклещевая обработка Обработают также парки, скверы и экотропы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 13 июня стартует второй этап противоклещевой обработки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что обработку проведут в парках, скверах и на экотропах. В частности, обработке подвергнутся экотропы «Липовая гора», «Золотые пески», «Солнечная поляна», «Большая сосновая» и «Гайвинская».





Кроме этого, обработают дорожки по периметру Соснового бора, а также асфальтированные и беговые дорожки на территории Черняевского леса.





Напомним, ранее сообщалось, что с начала сезона от укусов клещей пострадало 6,2 тыс. жителей Пермского края.

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