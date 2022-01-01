Елена Синица С начала сезона от укусов клещей пострадало 6,2 тыс. жителей Пермского края В их числе 1,2 тыс. детей Поделиться Твитнуть

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С начала сезона из-за укусов клещей в краевые медорганизации обратилось 6214 человек, из которых 1250 — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Большинство случаев (72,2%) произошло при посещении индивидуальных садов, ещё 21,7% — при посещении леса, а 3,5% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





В 38,7% случаев снятые клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.





К территориям высокого риска по присасыванию клещей относятся Карагайкий МО, Очёрский ГО, Верещагинский ГО, Суксунский ГО, Оханский ГО, Частинский МО, Сивинский МО, Коми-Пермяцкий АО, Краснокамский ГО.

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