Число пострадавших в аварии с пожаром и сходом поезда с рельсов выросло до девяти человек В полиции рассказали об обстоятельствах крупного ДТП, произошедшего 1 июня в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

В прикамском управлении МВД рассказали об обстоятельствах аварии 1 июня в Чусовом Пермского края.

По данным полиции, в 18:35 по ул. Ударника со стороны автодороги Кунгур—Соликамск в направлении ул. Ленина двигался автомобиль "Вольво" с полуприцепом под управлением жителя Нальчика 1951 года рождения.

Напротив дома № 95а по ул. Попова у грузовика лопнуло правое переднее колесо, в результате водитель большегруза потерял управление, допустил столкновение с пятью автомобилями, стоящими перед закрытым железнодорожным переездом, а также въехал в охранный пост дежурного по переезду и движущийся железнодорожный состав.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Травмы различной степени тяжести получили девять человек, в том числе годовалый ребёнок. Трое из пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

ГУ МВД России по Пермскому краю

В настоящее время по факту автоаварии сотрудниками МВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о том, что проверку проводит и транспортная прокуратура. В ведомстве сообщали о пяти пострадавших.

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