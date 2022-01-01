В Пермском крае по вине водителя грузовика с рельсов сошёл поезд и начался пожар Пять человек пострадали Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Вечером 1 июня в Пермском крае на перегоне Чусовская — Антабары Свердловской железной дороги произошло ЧП. Грузовой автомобиль въехал в помещение поста дежурного по железнодорожному переезду, которое, вследствие разрушения, задело последний вагон движущегося грузового поезда с углём.

В результате вагон сошёл с рельсов, на посту произошло возгорание.

Кроме того, ещё до столкновения с будкой поста грузовик столкнулся с легковым авто. Пострадало пять человек, двое из них доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, в настоящее время проводятся работы по восстановлению железнодорожного пути, задержано движение грузового поезда. Надзорным ведомством начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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