С 1 июня в Перми возобновилось движение электричек между Гайвой и Лёвшино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июня вновь запущена электричка от ст. Кабельная до ст. Лёвшино в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Пермскую пригородную компанию».

При этом в расписание движения электропоездов на основании мониторинга пассажиропотока внесены изменения.

Так, исключён поезд № 6053, отправляющийся со ст. Лёвшино в 06:11, а также поезд № 6066, отправляющийся со ст. Кабельная в 19:13.

Также отменяются поезда № 6129/6135 «Лёвшино — Пермь II» с отправлением со ст. Лёвшино в 12:39 и 20:46, а также поезда № 6124/6134 «Пермь II — Лёвшино» с отправлением со ст. Пермь II в 11:59 и 22:00.

Напомним, дополнительные электрички от ст. Кабельная (Гайва) до ст. Лёвшино и обратно были введены из-за ремонта дорожного полотна КамГЭС.

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