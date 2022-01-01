С 20 мая начнёт курсировать поезд Гайва — Лёвшино — Гайва Стоимость проезда составит 32 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 мая в Перми со станции Кабельная до станции Лёвшино и обратно запускается поезд, который будет курсировать без дополнительных остановок. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Для посадки пассажиров предусмотрено четыре вагона общей вместимостью 380 человек. Курсировать так называемый шаттл будет ежедневно до 31 августа, время в пути — 10 минут, стоимость проезда — 32 рубля.

Первый поезд отправится 20 мая в 6:11 со ст. Лёвшино и прибудет на ст. Кабельную в 6:21. В обратном направлении поезд отправится в 6:40 и прибудет в Лёвшино в 6:50. Последний рейс в сутках будет совершён со ст. Кабельная в 19:13 и прибытием в Лёшино в 19:23.

Всего поезд совершит в сутки 14 рейсов, по семь в каждую сторону. В дальнейшем возможны корректировки расписания.

В часы пик ожидание поезда составит около получаса. Сообщается, что городской департамент транспорта произведёт синхронизацию расписания автобусов с существующим расписанием этого поезда.

Сообщается, что у автобусов №73 появятся отдельные рейсы, которые будут обозначаться литерой «К». Они будут заниматься подвозом пассажиров к станции «Кабельная».

Поезда запускаются, чтобы улучшить транспортное сообщение и уменьшить автомобильные пробки на плотине КамГЭС — там с середины мая начался ремонт дорожного полотна.

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