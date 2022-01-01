Елена Синица С 14 мая временно ограничат движение через плотину Камской ГЭС Причина — капитальный ремонт дороги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 14 мая начнётся капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Из-за этого с 14 мая по 31 августа движение транспорта по плотине ограничат. Ширина проезжей части будет сужена до одной полосы.





Отмечается, что для поочерёдного пропуска транспорта в зоне ремонта будет организовано светофорное регулирование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.