Елена Синица
С 14 мая временно ограничат движение через плотину Камской ГЭС
Причина — капитальный ремонт дороги
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В Перми с 14 мая начнётся капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Из-за этого с 14 мая по 31 августа движение транспорта по плотине ограничат. Ширина проезжей части будет сужена до одной полосы.
Отмечается, что для поочерёдного пропуска транспорта в зоне ремонта будет организовано светофорное регулирование.
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