Елена Синица
В Пермском крае с 1 июня отменят все антиковидные ограничения
Соответствующий указ подписал губернатор края Дмитрий Махонин
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин постановил приостановить действие указа об антиковидных мерах. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ включал в себя введение масочного режима и системы QR-кодов, ограничения на проведение массовых мероприятий, требование социальной дистанции. Большая часть ограничений была уже снята. В частности, на прошлой неделе краевые власти отменили требование о соблюдении масочного режима в регионе.
Новый указ вступает в силу с 1 июня.
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