Елена Синица

В Пермском крае с 1 июня отменят все антиковидные ограничения

Соответствующий указ подписал губернатор края Дмитрий Махонин

Поделиться
люди в масках

  Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин постановил приостановить действие указа об антиковидных мерах. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ включал в себя введение масочного режима и системы QR-кодов, ограничения на проведение массовых мероприятий, требование социальной дистанции. Большая часть ограничений была уже снята. В частности, на прошлой неделе краевые власти отменили требование о соблюдении масочного режима в регионе.

Новый указ вступает в силу с 1 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться