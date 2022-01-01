Елена Синица В Пермском крае отменили масочный режим Частично сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае отменили требование о соблюдении масочного режима. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Информация опубликована на сайте краевого правительства.

При этом, согласно указу, частично сохранено требование о соблюдении социальной дистанции. Дистанцию в 1,5 метра необходимо соблюдать на аттракционах.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 27 мая.





Напомним, масочный режим был введён в Пермском крае с весны 2020 года. Его было необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, аптеках, лифтах и других общественных местах и местах массового скопления людей.





Ранее губернатор края анонсировал отмену этой меры, отметив, что нужно давать возможность людям посещать общественные места без масок, «снижая и ликвидируя все риски какой-то ответственности».

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