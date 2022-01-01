Олег Антонов Повторные торги музея «Мотовилихинских заводов» назначены на 5 июля Стоимость лота снижена до 107,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

По данным портала федресурса, повторные торги имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы» назначены на 5 июля. Приём заявок начнётся 30 мая. Стоимость лота снижена до 107,5 млн руб.

Напомним, аукцион должен был состояться 20 мая, однако на него не было подано ни одной заявки. Тогда имущество пытались реализовать по цене 119,4 млн руб.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Самый дорогой экспонат музея оценён в 22 млн руб., это боевая машина РСЗО «Смерч».

Если и повторные торги не состоятся, музей будут продавать через публичное предложение.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал намерение приобрести музей артиллерии в краевую собственность. При этом краевые власти заявляли, что если появится покупатель, готовый приобрести музей по высокой цене, на него будет наложено обязательство сохранить профиль музея, но, по мнению источника «Нового компаньона», такое развитие событий маловероятно.

Напомним, собственник музея — ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия.

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