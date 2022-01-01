Следователи изучат документацию по строительству разрушенного в Прикамье надземного перехода По результатам проверки будет принято процессуальное решение Поделиться Твитнуть

Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода и травмирования водителя грузового автомобиля на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург утром 27 мая.

Установлено, что в районе 55 км трассы водитель грузового автомобиля, проезжая с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом, сбил конструкцию, в результате чего произошло обрушение перехода на грузовик. Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю провели осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Изымается техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





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