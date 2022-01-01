На трассе Пермь—Екатеринбург грузовик снёс надземный переход Движение транспорта на участке затруднено Поделиться Твитнуть

Утром в пятницу, 27 мая, на 55 км федеральной трассы Пермь—Екатеринбург водитель грузового автомобиля снёс надземный пешеходный переход. О происшествии сообщает «СВИП-Кунгур».

Причиной ДТП стало то, что водитель самосвала забыл опустить кузов. Сообщается также, что пешеходный переход ещё не успели ввести в эксплуатацию. Движение на данном участке трассы временно затруднено.

На кадрах видно, что кабину грузовика буквально расплющило, но водитель остался жив.

«Пожарным пришлось «вырезать» его из искорёженной кабины с использованием гидравлического инструмента. Мужчина доставлен в Кунгурскую больницу», — рассказали спасатели.

Напомним, подобное ДТП на 50 км трассы Пермь—Екатеринбург произошло 28 сентября 2021 года. Тогда водитель самосвала MAN тоже не опустил кузов и тоже снёс надземный переход. Конструкция упала на кабину проезжающей мимо «Газели», оба водителя погибли.

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