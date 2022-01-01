Мария Сыропятова Доля «Светофора» в обороте продуктов питания в Пермском крае превысила 2% У «жесткого дискаунтера» в регионе 50 магазинов Поделиться Твитнуть

Торговая сеть магазинов низких цен «Светофор» заняла 2,19% рынка продуктового ритейла в Пермском крае. Такие данные за 2021 год приводит УФАС по Пермскому краю.

Антимонопольное ведомство впервые определило в регионе долю торговой сети «Светофор». При этом всего у «Светофора» в Пермском крае работает 50 магазинов.

Для сравнения: лидер рынка в регионе X5 retail group («Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») занимает 15,1% рынка и имеет 518 магазинов.

В Перми у «Светофора» 14 магазинов и 1,35% доли рынка в торговле продуктами питания.

Торговую сеть «Светофор» относят к жёстким дискаунтерам. Последние два года эта категория торговых точек наращивает долю на российском рынке.

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