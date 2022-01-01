Мария Сыропятова За год «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель» сократили долю на рынке в Пермском крае на 1,5% X5 retail group при этом сохраняет лидерство в продуктовом ритейле Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В 2021 году X5 retail group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») сохранила лидерство в продуктовом ритейле Пермского края. Компания занимает 15,1% рынка, сократив показатель на 1,5% по сравнению с 2020 годом (16,6%). Об этом говорят данные УФАС по Пермскому краю.

При этом конкуренты X5 retail group сокращают отставание от лидера. «Магнит» в 2021 году имел долю 13,66%, увеличив показатель на 0,36% (в 2020-м — 13,3%). «Монетка» также увеличила своё присутствие в торговле продуктами питания в Пермском крае: в 2021 году её доля составила 5,53%, тогда как в 2020-м — 5%. Таким образом, три крупнейшие федеральные сети в торговле продуктами питания в Пермском крае суммарно контролируют 34,29%, что на 0,59% меньше показателя 2020 года (34,9%).

Увеличила своё присутствие в продуктовом сегменте торговая сеть «Красное и Белое»: в 2021 году доля составила 5,07%, а в 2020-м она была 3,8% (+1,23%). Также выросла доля «Лиона» и «Берега»: в 2021 году доля их оборота в продуктах питания составила 2,23% (+0,13% к 2020 году). «Лента» также увеличила присутствие в Пермском крае с 1,2% в 2020-м до 1,54% в 2021-м (+0,34%). Сократилась доля присутствия «Семьи» с 6% в 2020 году до 4,61% в 2021-м (-1,39%).

Большинство торговых сетей продолжает наращивать количество магазинов в Пермском крае: X5 retail group с 491 в 2020 году увеличила число торговых точек до 518 в 2021-м. «Магнит» за тот же период увеличил число магазинов с 401 до 422, «Монетка» — с 169 до 192. «Лента» увеличила число гипермаркетов с трёх до пяти.

Сохранили на том же уровне количество магазинов в Пермском крае «Семья» и «Красное и Белое», соответственно, 75 и 280 единиц.

А количество магазинов «Лион» и «Берег», наоборот, сократилось со 170 в 2020-м до 168 в 2021-м.





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