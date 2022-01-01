Елена Синица Масочный режим в Пермском крае могут отменить с 1 июня Губернатор поручил подготовить указ об отмене масочного режима Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил подготовить указ об отмене масочного режима. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании краевого парламента 26 мая.

По его словам, настал период, когда масочный режим нужно отменять, а также давать возможность людям посещать общественные места без масок, "снижая и ликвидируя все риски какой-то ответственности".

"Прошу администрацию губернатора в самое ближайшее время подготовить указ об отмене масочного режима в регионе", - сказал Дмитрий Махонин.

Ранее губернатор отметил, что на данный момент суточная заболеваемость составляет 80-90 случаев. На лечении в больницах находится менее 400 человек.

Напомним, масочный режим в Пермском крае по внесённым в апреле изменениям в указ губернатора о противокоронавирусных мерах был продлён до 31 мая 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.