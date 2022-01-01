Елена Синица Масочный режим в Пермском крае могут отменить в ближайшее время Решение вскоре будет обсуждаться со специалистами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оставшиеся «антиковидные» меры могут отменить в ближайшее время. Об этом во время прямого эфира заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он отметил, что на данный момент суточная заболеваемость составляет 80-90 случаев. На лечении в больницах находится менее 400 человек.





«Мы понимаем, что коронавирусная инфекция хоть и отступила, но никуда не делась. Конечно, мы сейчас задумываемся о том, чтобы отменить оставшиеся ограничительные меры, такие как масочный режим. В считанные дни со специалистами примем то или иное решение», — сказал Махонин.





Сейчас в регионе продолжает действовать масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, аптеках, лифтах и других местах массового скопления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.