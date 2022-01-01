Елена Синица Работы на зауженном участке трассы Р-242 от Лобаново до Кояново завершат в 2022 году Изначально объект планировалось сдать в 2015 году Поделиться Твитнуть

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Завершение работ на зауженном участке трассы Пермь—Екатеринбург от Лобаново до Кояново планируется в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире 25 мая.

«Сложность была в том, что при реконструкции федеральной дороги компания «Транснефть» перестроила свой трубопровод. И надо было либо трубопровод перекладывать, либо выделять дополнительные средства на дорогу, — сказал Дмитрий Махонин. — Так получилось, что я знаю коллег из «Транснефти», и мне удалось их убедить взять дополнительное финансирование на себя».





Власти рассчитывают, что работы завершатся в течение этого года, и «позорного узкого горлышка больше не будет».





Напомним, реконструкция участка началась ещё в 2012 году, первоначально сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2015 году.

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