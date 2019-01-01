Дмитрий Енцов журналист Нефтепровод, мешающий ремонту на трассе Пермь — Екатеринбург, будет перенесён Поделиться Поделиться Твитнуть

Достигнута договорённость о переносе нефтепровода на участке Лобаново — Кояново федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, что позволит завершить реконструкцию участка автодороги. Об этом в своём instagram-аккаунте написал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сейчас «Транснефть» корректирует проектно-сметную документацию на переустройство нефтепровода, после чего направит документы на прохождение Главгосэкспертизы. Ориентировочные сроки начала переноса – середина следующего года. Буду лично контролировать этот вопрос, чтобы жители и гости региона могли полноценно пользоваться трассой», — написал глава региона.

Это решение стало итогом встречи представителей «Росавтодора», ПАО «Транснефть» и ФКУ «УралУпрАвтодор».

Вице-президент ПАО «Трансфеть» Павел Ревель-Муроз заявил, что компания готова перенести нефтепровод при поддержке федеральных властей. Сейчас компания корректирует проектно-сметную документацию на переустройство нефтепровода, после чего направит документы на прохождение Главгосэкспертизы.

По итогам изменения проекта, ФКУ «Уралуправтодор» направит в Росавтодор сумму, на которую увеличится стоимость проекта. Дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета.

Общая стоимость реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург составляет 3,6 млрд руб., из которых 225,8 млн руб. было направлено в 2019 году, ещё 250,7 млн руб. планируется направить в этом году. Все технические работы на федеральной трассе должны быть завершены до 20 октября 2022 года.

Напомним, участок нефтепровода между Лобаново и Кояново стал предметом споров между «Транснефтью» и «Росавтодором».

Реконструкция участка началась ещё в 2012 году, первоначальная дата сдачи в эксплуатацию была обозначена как 2015 год, но до сих пор работы не завершены.

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