Елена Синица По итогам года инфляция может снизиться до 16,8% Такие прогнозы даёт минэк РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года инфляция может составить 16,8%. Об этом сообщила первый зампред краевого правительства Ольга Антипина на заседании комитета по бюджету ЗС, ссылаясь на данные минэка РФ.

«Буквально на днях к нам пришёл прогноз социально-экономического развития РФ. Там стоит оценка инфляции по этому году 16,8%. Это последние цифры, которые есть», — сказала Антипина.





При этом она добавила, что не факт, что именно эти данные будут учитываться при формировании бюджета региона. Это те данные, на которые предлагается ориентироваться региональным финансовым органам при расчёте своих показателей, пояснила она.





Депутат Илья Шулькин обратил внимание, что по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года, в первом квартале 2022-го стоимость строительно-монтажных работ для автомобильных дорог увеличилась на 21,6%, для искусственных дорожных сооружений — на 30,06%. Он уточнил, на какие индексы будут ориентироваться власти при формировании бюджета. На что Ольга Антипина ответила, что за основу будут взяты данные федерального минэка.





Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае годовая инфляция в апреле достигла 20%.

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