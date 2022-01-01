Елена Синица В Пермском крае годовая инфляция в апреле достигла 20% В ПФО и в целом по стране этот показатель ниже Поделиться Твитнуть

Пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России

В Пермском крае годовая инфляция в апреле выросла на 1,18 п.п. и достигла 20,38%. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

В то же время в Приволжском округе (ПФО) этот показатель составил 18,79%, а по России — 17,83%.





В числе причин роста инфляции в Пермском крае регулятор называет рост затрат производителей и поставщиков. Он в свою очередь связан с ростом мировых цен и нарушений производственно-логистических цепочек из-за санкций, отмечают в банке.





Кроме этого, оказал влияние рост спроса на подержанные автомобили из-за дефицита на первичном рынке, повышенный спрос на отдельные продукты длительного хранения. Помимо этого, сказались рост спроса на внутренние авиаперевозки, а также рост затрат российских авиакомпаний в условиях санкций.





Если говорить о продовольственных товарах, то темп прироста цен поднялся на 1,61 п.п., до 20,34%. Одна из основных причин — перенос увеличения затрат производителей и поставщиков в цены конечной продукции. Наибольший вклад в ускорение роста цен среди товаров этой категории внесла динамика цен на мясо, молоко и продукты их переработки. Также сказался рост цен на зерно и сахар.





В случае с непродовольственными товарами, в Пермском крае также был зафиксирован рост цен, в отличие от ПФО и России в целом. Годовой темп прироста цен по сравнению с мартом увеличился на 0,93 п.п. и составил 24,99%. Главная причина — повышенный спрос на подержанные автомобили иностранных марок в условиях ограниченного предложения.





Говоря об услугах, годовой темп прироста цен в апреле вырос относительно марта на 0,88 п.п., до 13,55%. Самый серьёзный вклад внесла динамика цен на услуги беспроводной связи.

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