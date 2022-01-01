Елена Синица
С 26 мая временно возобновится движение по двум полосам через плотину Камской ГЭС
С 1 июня одна полоса вновь будет закрыта
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С 26 мая возобновится движение по двум полосам на дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Поясняется, что это связано с перекрытием движения через железнодорожный переезд через ул. Писарева из-за ремонта ОАО «РЖД". 1 июня подрядчик вновь перекроет одну полосу.
Напомним, с 14 мая идёт капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. На данный момент подрядчик выполнил демонтаж деформационных швов.
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