Елена Синица С 26 мая временно возобновится движение по двум полосам через плотину Камской ГЭС С 1 июня одна полоса вновь будет закрыта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 мая возобновится движение по двум полосам на дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что это связано с перекрытием движения через железнодорожный переезд через ул. Писарева из-за ремонта ОАО «РЖД". 1 июня подрядчик вновь перекроет одну полосу.





Напомним, с 14 мая идёт капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. На данный момент подрядчик выполнил демонтаж деформационных швов.

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