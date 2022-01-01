Губернатор Дмитрий Махонин рассказал о ходе строительства нового здания Пермской галереи На объекте выполняются земляные работы, водопонижение и подготовка основания под фундамент Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал на стройплощадке нового здания художественной галереи и в своём telegram-аккаунте рассказал о ходе строительства.

Пресс-служба губернатора Пермского края

«Сейчас на объекте параллельно выполняются земляные работы, водопонижение и подготовка основания под фундамент, — отметил он. — На части площади уже уложен щебень под бетонирование, далее будет выполняться гидроизоляция, затем и сам фундамент. Подрядчик работает сменами без выходных».

Пресс-служба губернатора Пермского края

Более недели назад стало известно, что археологические работы на участке, из-за которых пришлось отложить начало стройки, завершились и на площадку вышла тяжёлая строительная техника.

Тогда Дмитрий Махонин сообщил, что с подрядчиком актуализируется график реализации проекта, и главная задача — собрать к зиме коробку здания, чтобы можно было заниматься внутренними работами.

Напомним, строительство нового здания Пермской художественной галереи планируется завершить в 2023 году. Работы ведёт подрядчик ООО «ЛимакМаращСтрой». Общая сумма контракта — 6,4 млрд руб. Правительство РФ выделяет на галерею 1,75 млрд руб.

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