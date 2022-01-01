На стройплощадке нового здания Пермской галереи начала работу тяжёлая техника Археологические работы на месте будущего музея длились дольше запланированного, но уже завершены Поделиться Твитнуть

Макет новой художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей командировки в Москву встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой и рассказал о реализации проекта возведения нового здания Пермской художественной галереи, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава Прикамья отметил, что археологические работы на участке, из-за которых пришлось отложить начало стройки, длились дольше запланированного, но уже завершены. Сейчас на площадку вышла тяжелая строительная техника, идёт устройство котлована, усиление фундаментов и укрепление грунтов.

«С подрядчиком сейчас актуализируем график реализации проекта, — сообщил Махонин. — Главная задача — собрать к зиме коробку здания, чтобы можно было заниматься внутренними работами».

Напомним, строительство нового здания Пермской художественной галереи планируется завершить в 2023 году. Работы ведёт подрядчик ООО «ЛимакМаращСтрой». Общая сумма контракта — 6,4 млрд руб. Правительство РФ выделяет на галерею 1,75 млрд руб.





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