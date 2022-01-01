В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Чусового
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб бывший ученик МАОУ «СОШ № 5» города Чусового военнослужащий Рудольф Галимьянов.
Информацию в учебное заведение передали из городского военкомата. Она также опубликована в паблике ЧП Чусовой.
Ранее сегодня же стало известно о гибели на Украине жителя посёлка Сылва Пермского района Евгения Прокушева.
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