В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Чусового Поделиться Твитнуть

Рудольф Галимьянов

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В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб бывший ученик МАОУ «СОШ № 5» города Чусового военнослужащий Рудольф Галимьянов.

Информацию в учебное заведение передали из городского военкомата. Она также опубликована в паблике ЧП Чусовой.

Ранее сегодня же стало известно о гибели на Украине жителя посёлка Сылва Пермского района Евгения Прокушева.





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