На Украине погиб житель посёлка Сылва Прощание с Евгением Прокушевым пройдёт 21 мая Поделиться Твитнуть

Евгений Прокушев

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель посёлка Сылва Пермского района Евгений Прокушев. Прощание с ним состоится 21 мая в ДК Сылвы, начало в 11:00, сообщили местные власти.

«Любящий муж, заботливый отец, хороший товарищ, внимательный сын и просто душа компании. Выражаем соболезнования близким погибшего», — говорится в сообщении.

Число погибших на Украине жителей Пермского края превысило 50 человек.





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