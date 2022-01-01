На Украине погиб житель посёлка Сылва
Прощание с Евгением Прокушевым пройдёт 21 мая
В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель посёлка Сылва Пермского района Евгений Прокушев. Прощание с ним состоится 21 мая в ДК Сылвы, начало в 11:00, сообщили местные власти.
«Любящий муж, заботливый отец, хороший товарищ, внимательный сын и просто душа компании. Выражаем соболезнования близким погибшего», — говорится в сообщении.
Число погибших на Украине жителей Пермского края превысило 50 человек.
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