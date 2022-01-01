Мария Сыропятова

В Перми снова заработали магазины польских брендов

Их собственник продал российскую часть бизнеса консорциуму из Китая

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В Перми снова заработали магазины польских брендов Cropp

  Елена Синица

В пермских ТРК «Планета» и МФЦ «iMall Эспланада» заработали  магазины польских брендов Reserved, Mohito, CROPP, House и Sinsay. В ТРК «Семья» магазин Sinsay пока закрыт.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании-собственника брендов LPP Group, открылись торговые точки и в других городах РФ. Причина в том, что российская часть бизнеса компании была продана консорциуму из Китая. 

Одним из условий сделки стала возможность продажи продукции, завезённой в Россию. При этом собственность на бренды остаётся за поляками. 

Напомним, магазины Reserved, Mohito, CROPP, House и Sinsay  приостановили работу в России в конце марта. 

Reserved

  Елена Синица

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