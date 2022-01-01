Мария Сыропятова В Перми снова заработали магазины польских брендов Их собственник продал российскую часть бизнеса консорциуму из Китая Поделиться Твитнуть

Елена Синица

В пермских ТРК «Планета» и МФЦ «iMall Эспланада» заработали магазины польских брендов Reserved, Mohito, CROPP, House и Sinsay. В ТРК «Семья» магазин Sinsay пока закрыт.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании-собственника брендов LPP Group, открылись торговые точки и в других городах РФ. Причина в том, что российская часть бизнеса компании была продана консорциуму из Китая.

Одним из условий сделки стала возможность продажи продукции, завезённой в Россию. При этом собственность на бренды остаётся за поляками.

Напомним, магазины Reserved, Mohito, CROPP, House и Sinsay приостановили работу в России в конце марта.

Елена Синица

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.