Елена Синица В Перми с 20 мая изменятся маршруты автобусов №24 и 73 В частности, появятся отдельные рейсы до остановки, откуда отправляются электрички Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 мая изменятся маршруты двух пермских автобусов — №24 и 73. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 17 мая на кольцевом маршруте наземного метро появилась остановка «Кабельная». Теперь для приезжающих изменят маршрут автобуса №24: вместо остановки «улица Памирская» конечной остановкой станет станция «Левшино».





Если говорить о маршруте №73, то на нём появятся отдельные рейсы, отмеченные литерой «К». Эти автобусы будут следовать до остановки «Кабельная», откуда и отправляются электрички.

Движение автобусов будет осуществляться по ул. Маршала Толбухина как со стороны микрорайона Заозерье, так и со стороны микрорайона Гайва.





Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте в районе школы №37.

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