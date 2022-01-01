Елена Синица На кольцевом маршруте пермского наземного метро появится новая остановка «Ласточки» будут останавливаться на станции Кабельная Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 мая на кольцевом маршруте пермского наземного метро появится ещё одна остановка — станция Кабельная (правый берег Камы). Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Ежедневно по этому маршруту осуществляется по три рейса в каждую сторону. В направлении Пермь II — Лёвшино — Пермь-Сортировочная — Пермь II поезда отправляются в 06:27, 15:11 и 20:58 по местному времени. В обратном направлении — в 09:01, 16:47 и 18:10.





Напомним, с 14 мая начался ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. Из-за этого с 14 мая по 31 августа движение транспорта по плотине будет ограничено. Ширина проезжей части сужена до одной полосы. В связи с этим пермяки уже столкнулись с пробками. Предполагается, что появление новой остановки на маршруте метро улучшит транспортное сообщение с Гайвой.

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