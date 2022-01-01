Елена Синица
Депутата краевого парламента арестовали за управление автомобилем без водительских прав
Алексей Наборщиков задержан на трое суток
Поделиться
Твитнуть
Депутата краевого парламента по одномандатному округу №22 Алексея Наборщикова арестовали на трое суток за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал «Чайковская зорька».
По данным «Коммерсант-Прикамье», Наборщикова задержали за управление автомобилем без водительских прав.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-депутата Госдумы от Пермского края приговорили к двум с половиной годам колонии.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть