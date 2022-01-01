Елена Синица Депутата краевого парламента арестовали за управление автомобилем без водительских прав Алексей Наборщиков задержан на трое суток Поделиться Твитнуть

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Депутата краевого парламента по одномандатному округу №22 Алексея Наборщикова арестовали на трое суток за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал «Чайковская зорька».

По данным «Коммерсант-Прикамье», Наборщикова задержали за управление автомобилем без водительских прав.





Напомним, ранее сообщалось, что экс-депутата Госдумы от Пермского края приговорили к двум с половиной годам колонии.

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