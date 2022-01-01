Мария Сыропятова Цены с начала года выросли в Пермском крае на 13% Самый высокий рост показала плодоовощная продукция Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

С января по апрель цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 13%. Об этом сообщили в Пермьстате.

Высокий рост показал сахар (+62%), капуста (+91%), лук (+74%), морковь (+80%), свёкла (+57%), груши (+57%), помидоры (+48%).

Эксперты рост цен на плодоовощную продукцию в конце зимы и весной традиционно объясняют сезоном — запасы у поставщиков истощаются, а новый урожай пока не близко. В 2022 году повышенный рост также объясняется неурожаем в России моркови, свёклы, капусты летом прошлого года.

Среди непродовольственных товаров высокий рост показали моющие и чистящие средства (+22,7%) и парфюмерно-косметические товары (+20,6%). Среди этой группы наибольший рост показали шампуни (+34,6%), жидкие чистящие и моющие средства (+30%) и дезсредства для поверхностей (+27%).

Ожидаемо подорожала бытовая техника (+30,6%). Наибольший рост показали в этой группе стиральные машины (+40,1%), микроволновые печи (+40,2%), холодильники (+42%) и бытовые плиты (+32%).

Также подорожали фотоаппараты (+60%), золотые кольца (+60%), шины для легковых автомобилей (+54%) и иностранные автомобили (+30%).

Медицинские товары подорожали в среднем на 10%. Однако, например, антисептик асептолин подорожал в 2 раза. Бинты прибавили в цене 40%.

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