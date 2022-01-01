Мария Сыропятова Переоценка ценников Какие товары в Пермском крае больше всего подорожали за март и почему Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2022 года продукты питания, промышленные товары и услуги взлетели в цене, некоторые — намного опережая уровень инфляции. «Новый компаньон» вместе с экспертами обратил внимание на «лидеров роста».

Бытовая техника и электроника

По данным Пермьстата, стиральные машины только за прошлый месяц подорожали на 65,9%, холодильники — на 50,8%, фотоаппараты — на 48,6%, мониторы — на 46,8%, ноутбуки — на 44,2%.

Стоимость электроники и бытовой техники с начала событий на Украине увеличилась сразу. Эксперты объясняли это ажиотажным спросом на брендовую электронику и ослаблением курса рубля.

По словам директора DNS по Пермскому краю Павла Журавлёва, в апреле цены на бытовую технику и электронику уже пошли вниз.

«В конце февраля и в марте был скачок доллара фактически до 160 рублей, — отмечает Павел Журавлёв. — Теперь он существенно откатился назад, поэтому и цены за ним снижаются. Не так быстро, как хотелось бы, но общая тенденция к падению есть. В этих условиях также снижаются и продажи».

Будет ли продолжительной эта тенденция, Павел Журавлёв от прогноза воздержался, поскольку физлицам скоро будет разрешено покупать доллары в банках без дополнительной комиссии в 12%, а значит, американская валюта может и подрасти.

Овощи из «борщевого набора»

Лидерами подорожания плодоовощной продукции в марте стали лук репчатый (+60,96%), капуста белокочанная (+49,66%), морковь (+40,6%), помидоры (+33,22%). Выросли в цене свёкла (+18,17%) и картофель (+15,44%).

По мнению директора Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Ивана Огородова, рост цен в первую очередь связан с неурожаем моркови, капусты и свёклы в 2021 году.

«Урожай 2021 года на основные продукты из «борщевого набора» был меньше, чем планировалось, — отмечает Иван Огородов. — Соответственно, предложение меньше. Сейчас основной объем овощей нужно завозить, транспортные расходы влияют на цену продукта. Если классические рыночные инструменты заработают, то в этом летнем сезоне фермеры увеличат площади под овощи. Считаю, что нужно также успевать наращивать мощности качественных овощных хранилищ».

По мнению коммерческого директора компании-оптового поставщика овощей ООО «Феникс» Виктора Пащенко, сейчас на «борщевой набор» цены достигли пиковых значений и больше расти не должны.

«До марта традиционно овощи, производимые в России, хранятся в овощехранилищах, — отмечает Виктор Пащенко. — А в апреле-мае идёт их закуп уже за рубежом. В этом году на это наложился резкий рост курса валют, и трейдеры вынуждены были закупать овощи по текущему курсу. Сейчас, например, по капусте ситуация стабилизировалась, поскольку курсы валют снизились. В конце мая появятся местные овощи из Краснодарского края, и цены на большинство продуктов из борщевого набора сильно упадут».

Снижение стоимости картофеля произойдёт ближе к июлю, когда появится местный урожай.

По мнению Виктора Пащенко, сейчас на ситуацию с ценами на овощи борщевого набора влияет и снижение спроса, поскольку по таким ценам потребитель не готов их покупать.

Турпутёвки за рубеж

За март существенно выросли цены на зарубежный отдых. Так, поездки в Турцию стали дороже на 59,6%, в Египет — на 48,1%, в ОАЭ — на 38,7%.

«Стоимость туров по всем международным направлениям увеличилась из-за резкого снижения предложения, — отмечает директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев. — Спрос сильно превышает предложение, поскольку в принципе осталось очень мало рейсов из России. Кроме того, и ситуация с ослаблением рубля также оказала влияние. Цены на российские направления подросли примерно на 20% относительно уровня прошлого года и их стоимость ближе к летнему сезону будет продолжать увеличиваться».

Сахар, конфеты и прочие сладости

Ещё одним лидером мартовского роста цен стал сахарный песок (+55,44%). Шоколадные конфеты подорожали на 19,4%. Из сладкого подешевел только мёд (-1,59%).

«Цены на сахар в России выросли из-за ажиотажного спроса, — отмечает руководитель экономики и финансов НИУ ВШЭ-Пермь Татьяна Букина. — Это, в свою очередь, привело к росту цен на всю продукцию, где его используют как сырьё. Рост цен на какао-бобы прогнозировали в прошлом году, из-за неурожая в странах-производителях. Кроме того, это ещё и импортная продукция, поэтому ослабление курса рубля также сказалось на ценах. Мёд — продукт, производимый и потребляемый, в основном, в России. Поэтому он является исключением. Общий рост спрос на сельхозпродукцию в мире на него не очень влияет, как и изменение курса рубля».

Татьяна Букина воздерживается от прогнозов из-за неопределённой политической ситуации. Однако отмечает, что у государства есть инструменты для контроля за ценами на сахар.

Услуги

В сфере услуг за один месяц на 53,2% выросла плата за пользование потребительским кредитом. Полис добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) подорожал на 9,52%, полис добровольного страхования жилья от стандартных рисков — на 5,8%.

По мнению доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ Анастасии Хисамовой, есть три фактора, ведущих к росту расходов использования потребительских кредитов.

«Основной — это рост ключевой ставки Центробанка до 20%, — отмечает Анастасия Хисамова. — С 11 апреля её снизили до 17%, но пока это существенного влияния на снижение банковских ставок не оказывает. Также на рост платы за пользование потребительскими кредитами оказывают рост рисков у банков из-за снижения платежеспособности населения и увеличения операционных расходов. Думаю, что сейчас ставки по банковским кредитам достигли максимальных значений. Но и население сконцентрировано на обслуживании ранее взятых кредитов и приобретении товаров первой необходимости. Поэтому будет сдержанно относиться к новым кредитам. А значит, в целом ставки будут, скорее всего, держаться на высоком уровне».

При этом рост стоимости обслуживания КАСКО и страхования жилья был вызван ослаблением рубля и, как следствие, увеличением стоимости иностранных материалов и комплектующих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.